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Жириновский о протестах в США: «Верхи не могут, а низы не хотят. Доигрались»

14:07, 08.06.2020
Жириновский о протестах в США: «Верхи не могут, а низы не хотят. Доигрались»
Фото: commons.wikimedia.org

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал протесты, проходящие сейчас в США из-за убийства афроамериканца.

«В США верхи не могут, а низы не хотят. Доигрались, началась революция», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, «демократы проиграли все, и поэтому все время мешали [президенту США Дональду] Трампу управлять Америкой.

«Низы это видели и зашевелились. Решили, а давай устроим заварушку. Но после шума наступает тишина. Кладбищенская…", — заключил Жириновский

Протесты и беспорядки в США проходят с конца мая после того, как в Миннеаполисе полицейские при задержании подозреваемого превысили свои полномочия и убили афроамериканца Джорджа Флойда. Почти 80% американцев считают протесты вышедшими из-под контроля.

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