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Кадыров поручил выдать женихам по 50 тыс. рублей на выкуп невест

13:37, 08.06.2020 1
Кадыров поручил выдать женихам по 50 тыс. рублей на выкуп невест
Фото: kremlin.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выделить 207 женихам деньги на выкуп невест, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Духовное управление мусульман Чечни.

Региональный фонд Ахмата-Хаджи Кадырова выделит женихам по 50 тыс. рублей на обряд бракосочетания по мусульманским канонам. Он предполагает выплату за невесту определенной суммы денег — урду. Эти деньги передаются в дар невесте.

Ранее Кадыров поручил духовенству составить списки тех, кто хочет вступить в брак, но не имеет финансовой возможности, в том числе из-за ограничений, введенных во время пандемии коронавируса. В список вошли 207 человек.

В Чечне с начала апреля были запрещены бракосочетания по исламским канонам из-за коронавируса. С 25 мая запрет сняли. В муфтияте подчеркнули, что в условиях пандемии COVID-19 за невестой могут ехать только две машины, на свадьбу могут прийти только самые близкие родственники.

В конце мая Кадыров опроверг сообщения СМИ о своей болезни.

Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:44
    На оплату стреляющего кортежа?
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