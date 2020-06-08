Кадыров поручил выдать женихам по 50 тыс. рублей на выкуп невест

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выделить 207 женихам деньги на выкуп невест, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Духовное управление мусульман Чечни.

Региональный фонд Ахмата-Хаджи Кадырова выделит женихам по 50 тыс. рублей на обряд бракосочетания по мусульманским канонам. Он предполагает выплату за невесту определенной суммы денег — урду. Эти деньги передаются в дар невесте.

Ранее Кадыров поручил духовенству составить списки тех, кто хочет вступить в брак, но не имеет финансовой возможности, в том числе из-за ограничений, введенных во время пандемии коронавируса. В список вошли 207 человек.

В Чечне с начала апреля были запрещены бракосочетания по исламским канонам из-за коронавируса. С 25 мая запрет сняли. В муфтияте подчеркнули, что в условиях пандемии COVID-19 за невестой могут ехать только две машины, на свадьбу могут прийти только самые близкие родственники.

В конце мая Кадыров опроверг сообщения СМИ о своей болезни.

