Минэнерго рекомендовало НПЗ увеличить производство автомобильного бензина в июне

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Министерство энергетики РФ предложило НПЗ увеличить выпуск автомобильного бензина в июне почти на 30%. В ведомстве считают, что предложение должно опережать спрос, сообщает информационно-аналитический центр Rupec. Согласно рекомендациям, российские заводы в июне должны нарастить объем автомобильного бензина до более чем 3,1 млн тонн (свыше 103 тыс. тонн в сутки). В июне 2019 года производство было на уровне 3,27 млн тонн.

В мае на отечественных заводах было выпущено 2,48 млн тонн автомобильного бензина (80 тыс. тонн в сутки).

«Консенсус-прогноз спроса на автомобильный бензин со стороны конечных потребителей в среднем по стране в июне 2020 года — снижение на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако, восстановление потребления топлива населением, связанное со снятием ограничительных мероприятий по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, наблюдается неравномерно по субъектам Российской Федерации», — сообщает Минэнерго.

Министерство предполагает, что НК необходимо переориентировать экспортные потоки на внутренний рынок. Компании готовы выполнить рекомендации. Трейдеры отмечают, что увеличение предложения на внутреннем рынке имеет экономический смысл, так как в Европе загрузку мощностей наращивают местные заводы, что автоматически снижает потребность данного региона в российском топливе.

В период с 1 по 28 мая из России было экспортировано 502 тыс. тонн бензина, в апреле — 641,3 тыс. тонн. В первом квартале на внешние рынки в среднем отгружалось по 657 тыс. тонн бензина в месяц.