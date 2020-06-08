Соцсети: в Набережных Челнах продолжают штрафовать за отсутствие масок на улице

В Набережных Челнах продолжают штрафовать за отсутствие масок на улице. Об этом сообщили очевидцы в группе администрации Набережных Челнов.

«Объясните нам, народу, почему сегодня, 8 июня, продолжают штрафовать людей на улице без масок?» — написали в сообществе.

6 июня на сайте кабмина Татарстана была опубликована обновленная версия постановления о борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Согласно документу, в Татарстане разрешено ходить по улице без масок.