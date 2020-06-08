Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 71 рубля

По прогнозу директора по аналитическому маркетингу «Ак Барс» Банка Руслана Селиванова, на текущей неделе курс доллара останется в диапазоне 67—71 рубль за доллар.

Нефть укрепляется на фоне продления соглашения ОПЕК. Национальная валюта получает дополнительную поддержку. Эта поддержка будет временной, поскольку рынок заранее заложил в котировки ожидания того, что альянс продлит соглашение. В долгосрочной перспективе мы не видим серьезных причин для укрепления рубля. Продажа валюты в рамках бюджетного правила и скупки ОФЗ нерезидентами постепенно будет сокращаться.