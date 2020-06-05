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В Казани приставы опечатали «Донер Сити» на Портовой

15:27, 05.06.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Казани приставы опечатали «Донер Сити» на Портовой
Фото: google.com/maps / скриншот

В Казани судебные приставы закрыли кафе «Донер Сити» на улице Портовой. Заведению запрещено работать 90 суток.

Суд принял решение приостановить работу кафе из-за того, что оно обслуживало клиентов без перчаток. Также заведение оказывало услуги позже предписанного времени закрытия, сообщает пресс-служба УФССП по РТ.

Индивидуальный предприниматель признан судом виновным в административном нарушении по ст. 20.6.1. КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

БизнесУслугиОбщество Татарстан
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