Экс-дознаватель МВД Башкирии нарисовала, как ее насиловали коллеги

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Накануне в Кировском районном суде Уфы прошла завершающая стадия допроса экс-дознавательницы МВД Башкирии по делу об ее изнасиловании коллегами-полицейскими.

Адвокатов обвиняемых интересовали события той ночи, когда произошло преступление. Экс-дознавательница уверяла, что преступление было совершено в помещении площадью чуть больше 2 кв. метров. Защитников интересовало, как там могли уместиться четыре человека. Чтобы это узнать, адвокат одного из обвиняемых попросил потерпевшую нарисовать процесс.

Как отмечает ГТРК «Башкортостан», этот допрос, как и все предыдущие, проходил за закрытыми дверями.

Ранее девушка-дознаватель из Уфы потребовала с обвиняемых в ее изнасиловании 100 млн рублей.