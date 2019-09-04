Экс-дознаватель МВД Башкирии нарисовала, как ее насиловали коллеги
Накануне в Кировском районном суде Уфы прошла завершающая стадия допроса экс-дознавательницы МВД Башкирии по делу об ее изнасиловании коллегами-полицейскими.
Адвокатов обвиняемых интересовали события той ночи, когда произошло преступление. Экс-дознавательница уверяла, что преступление было совершено в помещении площадью чуть больше 2 кв. метров. Защитников интересовало, как там могли уместиться четыре человека. Чтобы это узнать, адвокат одного из обвиняемых попросил потерпевшую нарисовать процесс.
Как отмечает ГТРК «Башкортостан», этот допрос, как и все предыдущие, проходил за закрытыми дверями.
Ранее девушка-дознаватель из Уфы потребовала с обвиняемых в ее изнасиловании 100 млн рублей.
Справка
Напомним, осенью прошлого года 23-летняя дознаватель заявила, что трое коллег изнасиловали ее прямо в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району.
По сообщению девушки, преступление совершили 51-летний начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, 50-летний начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук. На данный момент все они уволены.
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