В Уфе под домашний арест отпустили третьего фигуранта дела о групповом изнасиловании дознавательницы

Экс-начальника УВД по Уфимскому району Эдуарда Матвеева, который является фигурантом дела о групповом изнасиловании дознавательницы МВД, отпустили под домашний арест, сообщает ГТРК «Башкортостан».

Решение принял Верховный суд республики. Таким образом, теперь все трое обвиняемых находятся под домашним арестом.

Напомним, 15 мая Верховный суд Башкирии изменил меру пресечения обвиняемому в групповом изнасиловании дознавательницы МВД Салавату Галиеву, который был начальником УВД Кармаскалинского района.

