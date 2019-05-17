В Уфе под домашний арест отпустили третьего фигуранта дела о групповом изнасиловании дознавательницы
Экс-начальника УВД по Уфимскому району Эдуарда Матвеева, который является фигурантом дела о групповом изнасиловании дознавательницы МВД, отпустили под домашний арест, сообщает ГТРК «Башкортостан».
Решение принял Верховный суд республики. Таким образом, теперь все трое обвиняемых находятся под домашним арестом.
Напомним, 15 мая Верховный суд Башкирии изменил меру пресечения обвиняемому в групповом изнасиловании дознавательницы МВД Салавату Галиеву, который был начальником УВД Кармаскалинского района.
Справка
Осенью 2018 года 23-летняя дознаватель ОМВД России по Уфимскому району Башкирии заявила, что трое коллег изнасиловали ее прямо в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району. По сообщению девушки, преступление совершили 51-летний начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, 50-летний начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук.
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