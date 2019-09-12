В Уфе изнасилованная коллегами экс-полицейская пригрозила увеличить сумму иска до 300 млн рублей

В Уфе на процессе по делу об изнасиловании бывшей сотрудницы МВД потерпевшая пригрозила увеличить сумму иска к обвиняемым до 300 млн рублей. Таким образом она пыталась пресечь уточняющие вопросы защиты.

«Мы же задаем вопросы, нам нужно выяснить, как было, что было. Соответственно, мы вынуждены задавать вопросы интимного характера, касающиеся деталей. И, само собой, ей неприятно отвечать на эти вопросы, ну и она сказала, что если мы будем доставать с такими вопросами, то она увеличит сумму иска почти до 300 млн рублей», — приводит «Башинформ» слова адвоката Наиля Багаутдинова, защищающего одного из обвиняемых — Павла Яромчука.

Ранее девушка-дознаватель предъявила к своим бывшим коллегам иск на 100 млн рублей.

Напомним, что осенью 2018 года 23-летняя дознаватель одного из уфимских отделов МВД заявила об изнасиловании. Она рассказала, что преступление совершили офицеры полиции: 51-летний начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, 50-летний начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук. На сегодня все трое уволены из органов.