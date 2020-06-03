Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы

Верховный суд Башкирии отменил приговоры экс-руководителю ОМВД по Кармаскалинскому району Уфы Салавату Галиеву и экс-начальника ОМВД по Уфимскому району Эдуарда Матвееву по делу об изнасиловании дознавательницы.

Еще одному фигуранту дела, бывшему начальнику отдела по вопросам миграции ОМВД Уфимского района павлу Яромчуку снизили срок до четырех лет колонии, сообщает ГТРК «Башкортостан».

Осенью 2018 года 23-летняя дознаватель в Уфе заявила, что трое коллег изнасиловали ее прямо в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району.

По сообщению девушки, преступление совершили 51-летний начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, 50-летний начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук. Все они уволены после скандала.

В декабре суд приговорил Матвеева и Галиева к 7 годам колонии общего режима. Яромчук получил 6 лет колонии общего режима. Также суд обязал выплатить потерпевшей компенсацию в 3 млн рублей, хотя девушка просила 100 млн рублей.