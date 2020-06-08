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Страховой Дом ВСК реализует новую программу «Защита дохода» при автокредитовании

10:04, 08.06.2020

Страховой Дом ВСК реализует новую программу страхования «Защита дохода» для клиентов банка ВТБ, которая позволит заемщикам, оформляющим автокредит, получить выплаты на погашение займа в случае потери работы.

Программа предусматривает комплексную поддержку клиента в случае расторжения трудового договора. Помимо ежемесячных платежей на погашение кредита застрахованному лицу предоставляется бесплатная юридическая помощь по трудовому праву. Дополнительно программа покрывает минимальные необходимые бытовые расходы — на ЖКХ и сотовую связь — до 5 000 рублей в месяц.

«Защита дохода» доступна всем клиентам ВТБ, оформляющим автокредит, в случае рефинансирования кредита другого банка позволяет получить скидку 2 п.п. к базовой ставке.

Программу могут приобрести клиенты, которые являются гражданами РФ с общим стажем работы не менее года и не менее трех месяцев на текущем месте работы.

Банк ВТБ (ПАО)

Подготовлено при поддержке пресс-службы САО «ВСК»
Справка

САО «ВСК»

Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: «ruAA» — по версии рейтингового агентства «Эксперт РА», АА(RU) — по версии АКРА и «BB» — по международной шкале Fitch Ratings. Сайт — www.vsk.ru.

ЭкономикаФинансы
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