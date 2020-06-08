Страховой Дом ВСК реализует новую программу «Защита дохода» при автокредитовании

Страховой Дом ВСК реализует новую программу страхования «Защита дохода» для клиентов банка ВТБ, которая позволит заемщикам, оформляющим автокредит, получить выплаты на погашение займа в случае потери работы.

Программа предусматривает комплексную поддержку клиента в случае расторжения трудового договора. Помимо ежемесячных платежей на погашение кредита застрахованному лицу предоставляется бесплатная юридическая помощь по трудовому праву. Дополнительно программа покрывает минимальные необходимые бытовые расходы — на ЖКХ и сотовую связь — до 5 000 рублей в месяц.

«Защита дохода» доступна всем клиентам ВТБ, оформляющим автокредит, в случае рефинансирования кредита другого банка позволяет получить скидку 2 п.п. к базовой ставке.

Программу могут приобрести клиенты, которые являются гражданами РФ с общим стажем работы не менее года и не менее трех месяцев на текущем месте работы.

Банк ВТБ (ПАО)

Подготовлено при поддержке пресс-службы САО «ВСК»