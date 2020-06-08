Новости общества

09:40 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В МЧС рассказали о ситуации с подтопленными участками в садовых товариществах Татарстана

08:33, 08.06.2020
В МЧС рассказали о ситуации с подтопленными участками в садовых товариществах Татарстана
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Татарстанский главк МЧС опубликовал данные о гидрологической обстановке в Татарстане. Также ведомство перечислило подтопленные из-за разлива Волги и Камы участки.

В Набережных Челнах подтоплены отдельные участки садовых товариществ «Энергетик» и «Бережок». Кроме того, в Зеленодольском районе в зоне затопления оказались СНТ «Ял» и «Малахит».

Отмечается, что пик половодья в бассейне Камы пройден. По состоянию на 7 июня уровень воды в Нижнем бьефе Нижнекаской ГЭС составляет 55,7 мБС (-21 см за сутки). Уровень Волги возле Верхнего Услона составил 53,39 мБС (-3 см за сутки).

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем