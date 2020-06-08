В МЧС рассказали о ситуации с подтопленными участками в садовых товариществах Татарстана

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Татарстанский главк МЧС опубликовал данные о гидрологической обстановке в Татарстане. Также ведомство перечислило подтопленные из-за разлива Волги и Камы участки.

В Набережных Челнах подтоплены отдельные участки садовых товариществ «Энергетик» и «Бережок». Кроме того, в Зеленодольском районе в зоне затопления оказались СНТ «Ял» и «Малахит».

Отмечается, что пик половодья в бассейне Камы пройден. По состоянию на 7 июня уровень воды в Нижнем бьефе Нижнекаской ГЭС составляет 55,7 мБС (-21 см за сутки). Уровень Волги возле Верхнего Услона составил 53,39 мБС (-3 см за сутки).