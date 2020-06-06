«Вечерний Ургант» снял пародию на ролик ФАНа о геях, которые усыновили ребенка

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«Вечерний Ургант» снял пародию на ролик Федерального агентства новостей (ФАН) в поддержку поправок в Конституцию, в котором однополая пара усыновляет ребенка.

В пародии Иван Ургант забирает Дмитрия Хрусталева с шоу Comedy Woman на ТНТ, которое он раньше вел, на Первый канал в программу «Вечерний Ургант». На улице их встречает Александр Гудков, одетый также, как актер, сыгравший гея в ролике ФАНа. Он достает из машины платье для Хрусталева. В конце Ургант и Гудков тянутся друг к другу, чтобы поцеловаться.

Несколько дней назад ФАН опубликовал на YouTube ролик «Почему поправки к Конституции России — это важно». По сюжету, к 2035 году в России так и не приняли поправки к 72-й статье Конституции РФ, в которых предлагалось закрепить понятие брака как союза мужчины и женщины. Поэтому в России люди с нетрадиционной ориентацией получили возможность усыновлять детей, а из детдома ребенка с отцом встречает еще один отец и дарит ему платье.



Актер Александр Филимоненко, сыгравший роль гея-усыновителя в скандальном ролике, рассказал в интервью ТНВ, что не знал посыла видео. А потом он «надеялся в глубине души, что видео не наберет столько просмотров и не затронет чувства людей».

4 июня YouTube заблокировал видео, признав его содержащим дискриминационные высказывания.

