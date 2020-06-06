Пять волейболисток «Динамо-Казань» приглашены в сборную России

Пять волейболисток «Динамо-Казань» приглашены на летний тренировочный сбор национальной команды.

Четырехнедельный сбор состоится с 3 по 31 июля в «Волей Граде» в Краснодарском крае. До прибытия на базу девушки (25 спортсменок) пройдут углубленное медицинское обследование (УМО) в Москве.

В числе приглашенных на сбор пять представителей казанского «Динамо»: Евгения Старцева, Татьяна Кадочкина, Ирина Королева, Арина Федоровцева и Анна Подкопаева.

Напомним, ранее стало известно о приглашении в мужскую сборную России семерых игроков казанского «Зенита».