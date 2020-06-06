Семь игроков казанского «Зенита» приглашены в сборную России

Стал известен состав сборной России на летний тренировочный сбор, который пройдет с 7 по 27 июля в Краснодарском крае.

В число приглашенных вошли семь волейболистов казанского «Зенита»: Александр Бутько, Максим Михайлов, Артем Вольвич, Алексей Кононов, Андрей Сурмачевский, Валентин Голубев. Еще один игрок, Федор Воронков, пройдет вместе с игроками сборной углубленный медицинский осмотр.

Всего в сборную приглашены 18 волейболистов, еще семеро включены в список для обследования.

Напомним, нынешним летом должна была пройти Лига наций, но ее отменили из-за коронавируса.