Семь игроков казанского «Зенита» приглашены в сборную России
Стал известен состав сборной России на летний тренировочный сбор, который пройдет с 7 по 27 июля в Краснодарском крае.
В число приглашенных вошли семь волейболистов казанского «Зенита»: Александр Бутько, Максим Михайлов, Артем Вольвич, Алексей Кононов, Андрей Сурмачевский, Валентин Голубев. Еще один игрок, Федор Воронков, пройдет вместе с игроками сборной углубленный медицинский осмотр.
Всего в сборную приглашены 18 волейболистов, еще семеро включены в список для обследования.
Напомним, нынешним летом должна была пройти Лига наций, но ее отменили из-за коронавируса.СпортВолейбол Татарстан
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