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Сегодня на экраны выходит сериал «Зулейха открывает глаза»

06:22, 13.04.2020
Сегодня на экраны выходит сериал «Зулейха открывает глаза»
Фото: предоставлено кинокомпанией

Сегодня на телеканале «Россия-1» состоится премьера первой серии сериала «Зулейха открывает глаза» по роману Гузель Яхиной.

Напомним, роман татарской писательницы был опубликован в 2015 году. За это произведение Яхина получила литературную премию «Большая книга», роман стал бестселлером. А потом телеканал «Россия 1» начал снимать сериал о Зулейхе.

Ранее актриса Чулпан Хаматова в интервью изданию НДН.Инфо рассказала, как относится к критике книги казанской писательницы Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» в Татарстане.

ОбществоКультураИстория Татарстан
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