Сегодня на экраны выходит сериал «Зулейха открывает глаза»

Фото: предоставлено кинокомпанией

Сегодня на телеканале «Россия-1» состоится премьера первой серии сериала «Зулейха открывает глаза» по роману Гузель Яхиной.

Напомним, роман татарской писательницы был опубликован в 2015 году. За это произведение Яхина получила литературную премию «Большая книга», роман стал бестселлером. А потом телеканал «Россия 1» начал снимать сериал о Зулейхе.



Ранее актриса Чулпан Хаматова в интервью изданию НДН.Инфо рассказала, как относится к критике книги казанской писательницы Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» в Татарстане.

