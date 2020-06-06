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В казанской «Меге» сняли серию роликов о том, как сотрудники скучают без посетителей — видео

03:34, 06.06.2020
В казанской «Меге» сняли серию роликов о том, как сотрудники скучают без посетителей — видео
Фото: realnoevremya.ru

В казанской «Меге» сняли серию роликов о том, как сотрудники скучают по посетителям. Видео опубликованы в аккаунте торгового центра.

На первом ролике сотрудница клининговой службы имитирует свой обыкновенный рабочий день, моет полы, рассаживает манекенов за столы в фудкорте и делает вид, будто убирает за ними. Витрины магазинов она специально «ляпает» ладонью, чтобы потом вновь протереть их. В конце ролика грустная девушка стоит с листком, на котором написано «Мы очень скучаем и ждем встречи».

На втором ролике охранник торгового комплекса от скуки расставляет манекенов по торговому комплексу,«не пускает» их раньше открытия и гоняется за манекеном, который катается в продуктовой тележке на электрическом самокате.

В конце каждого ролика зрителям напоминают о том, что нужно регулярно мыть и обрабатывать антисептиком руки.

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