Гроза в Казани: в соцсетях опубликовали красочные фото непогоды

Жаркая и солнечная погода сегодня днем резко ухудшилась и вечером в Казани пошла гроза. Кадрами природного явления поделились пользователи соцсетей.

Отметим, что в Гидрометцентре Татарстана дожди прогнозируют и на выходных. Ожидается, что они будут идти до вторника следующей недели.

МЧС Татарстана уже предупредило жителей об ухудшении погодных условии в субботу. Завтра на территории республики ожидаются гроза и порывистый ветер до 20 м\с. Утром и днем пройдут сильные дожди.