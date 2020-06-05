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Гроза в Казани: в соцсетях опубликовали красочные фото непогоды

23:57, 05.06.2020
Гроза в Казани: в соцсетях опубликовали красочные фото непогоды
Фото: pixabay.com

Жаркая и солнечная погода сегодня днем резко ухудшилась и вечером в Казани пошла гроза. Кадрами природного явления поделились пользователи соцсетей.

Отметим, что в Гидрометцентре Татарстана дожди прогнозируют и на выходных. Ожидается, что они будут идти до вторника следующей недели.

МЧС Татарстана уже предупредило жителей об ухудшении погодных условии в субботу. Завтра на территории республики ожидаются гроза и порывистый ветер до 20 м\с. Утром и днем пройдут сильные дожди.

Общество Татарстан
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