Гроза в Казани: в соцсетях опубликовали красочные фото непогоды
Жаркая и солнечная погода сегодня днем резко ухудшилась и вечером в Казани пошла гроза. Кадрами природного явления поделились пользователи соцсетей.
Отметим, что в Гидрометцентре Татарстана дожди прогнозируют и на выходных. Ожидается, что они будут идти до вторника следующей недели.
МЧС Татарстана уже предупредило жителей об ухудшении погодных условии в субботу. Завтра на территории республики ожидаются гроза и порывистый ветер до 20 м\с. Утром и днем пройдут сильные дожди.Общество Татарстан
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