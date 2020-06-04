Синоптики Татарстана прогнозируют дожди в ближайшие пять дней

Гидрометцентр Татарстана составил прогноз погоды на ближайшие пять дней. По данным синоптиков, вероятность дождей сохранится до вторника.

В пятницу и субботу на территории республики ожидаются дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы и сильный ветер порывами до 15—20 м/с. При этом днем температура воздуха сохранится на уровне 18—24 градусов тепла.

В воскресенье, 7 июня, также возможны дожди и грозы. Сила ветра может доходить до 15—20 м/с. Воздух же прогреется до отметки 21—26 градусов тепла.

В понедельник и вторник Татарстан окажется на периферии антициклона, температура составит от +22°С до +27°С. При этом вероятность дождей и гроз сохранится.