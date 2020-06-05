Путин передал Ростуризм в подчинение правительству

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Федерального агентства по туризму от Министерства экономического развития в прямое подчинение российскому правительству, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Также теперь Ростуризму передаются функции по выработке и реализации госполитики и нормативному регулированию в сфере туризма и туристической деятельности, по координации деятельности по реализации приоритетных направлений регулирования туристической деятельности, а также функции государственного надзора за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма.

Агентство с сентября 2018 года до настоящего времени находилось в ведении Минэкономразвития, надзорные функции находились непосредственно у ведомства.

Правительство также контролирует Роспотребнадзор, Федеральную антимонопольную службу, Рособрнадзор, Росреестр, Росрезерв и Ростехнадзор. Кабмину РФ напрямую подчиняются Федеральное медико-биологическое агентство, агентства по делам молодежи и национальностей.

В апреле премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить 3,5 млрд рублей туроператорам на возмещение расходов на вывоз россиян из-за рубежа, а также для возмещения части затрат, связанных с невозвратными тарифами по авиаперевозкам.

