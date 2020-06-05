Новости происшествий

14:16 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Скончался народный артист России Михаил Кокшенов

13:32, 05.06.2020
Скончался народный артист России Михаил Кокшенов
Фото: скриншот youtube.com

Умер народный артист России Михаил Кокшенов. Ему было 83 года.

О смерти актера сообщила поэтесса Любовь Воропаева, не уточнив причин смерти.

В октябре 2017 года Кокшенов перенес инсульт. В январе 2018 года его выписали, и с тех пор он почти не появлялся на публике.

Кокшенов родился 16 сентября 1936 года, он снялся более чем в 100 фильмах. Среди них такие картины, как «Не может быть!», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» и т. д.

Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем