Скончался народный артист России Михаил Кокшенов

Умер народный артист России Михаил Кокшенов. Ему было 83 года.

О смерти актера сообщила поэтесса Любовь Воропаева, не уточнив причин смерти.



В октябре 2017 года Кокшенов перенес инсульт. В январе 2018 года его выписали, и с тех пор он почти не появлялся на публике.

Кокшенов родился 16 сентября 1936 года, он снялся более чем в 100 фильмах. Среди них такие картины, как «Не может быть!», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» и т. д.