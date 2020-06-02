В Зеленодольске появится центр IT-компетенций

В Зеленодольске появится центр IT-компетенций. Проект одобрил глава района Михаил Афанасьев.

Руководители компьютерной фирмы «Вирт» сейчас обустраивают новое помещение, где планируют разместить небольшой образовательный центр.

Афанасьев одобрил инициативу, заметив, что в Зеленодольске пора создавать собственный IT-парк. «Интеллектуальный багаж у зеленодольцев отличный, есть и потенциальные заказчики — наши резиденты ТОСЭР», — передает слова Афанасьева пресс-служба Зеленодольского района.

Ранее глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин сообщал, что в каждом районе республики может открыться IT-лицей. Так, при поддержке президента Татарстана в республике начнет расширяться сеть «Яндекс»-лицеев. Опорными центрами будут IT-парки в Челнах и Казани. Также на их базе будет создан Центр компетенций цифровой трансформации отраслей экономики и промышленности.

