Один работающий фонарь и плохие дороги: прокуратура нашла нарушения в одной из деревень Татарстана

Прокуратура Актанышского района провела проверку работы исполкома Чалманаратского сельского поселения из-за обращения жителей деревни Верхнее Гареево. В результате сотрудники надзорного ведомства нашли ряд нарушений.

Так, прокуратура обнаружила, что в деревне нет пожарных гидрантов, водонапорных башен и пожарного водоема, а также магазина или другой торговой точки. Кроме того, на всю деревню работал всего один фонарь. Также поселковые дороги оказались в настолько плохом состоянии, что в марте в Верхнее Гареево не могла проехать техника, чтобы вывезти мусор. При этом жители деревни исправно платили за эту услугу, говорится в сообщении надзорного ведомства.

Отдельно отмечено, что в деревне до сих пор не увековечена память односельчан- участников Великой Отечественной войны.

Несмотря на эти нарушения, в прокуратуре утверждают, что собранные процедурой самообложения деньги расходуются на оплату уличного освещения, уход за дорогами и «обустройство обелиска участникам Великой Отечественной войны».

Некоторые нарушения были устранены после проверки: установлены три прожектора, организована торговля. Администрация собрала необходимые документы для перерасчета платы за вывоз мусора.

В отношении главы Чалманаратского сельского поселения завели административное дело о нарушении порядка рассмотрения обращений граждан.