В Татарстане акция «Жизнь без наркотиков» пройдет дистанционно

В Татарстане стартовала антинаркотическая акция «Жизнь без наркотиков», которая будет проходить до 27 июня.

В этом году из-за эпидемиологической обстановки она будет проходить дистанционно.

Основной целью мероприятия является объединение усилий органов государственной власти и населения в противодействии распространению наркомании и наркопреступности.

Также МВД по РТ призывает жителей принять участие в этой акции. Граждане могут сообщить о противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков по телефонам «02» и «112», на «телефон доверия» МВД по Республике Татарстан 291-20-02, а также в дежурную часть отдела полиции по месту жительства.

Полученную информацию правоохранители будут незамедлительно проверять, передает пресс-служба МВД по РТ.

Недавно в Татарстане началась акция «Внимание — дети!». С 20 мая по 3 июня Госавтоинспекция МВД по Татарстану проведет дистанционное обучение детей ПДД, проверит, не нарушают ли водители правила перевозки детей, изучит состояние подъездных путей к образовательным организациям и оздоровительным лагерям, дорожных знаков, разметки, светофорных объектов и ограждений и т. д.

