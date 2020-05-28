В Казани водитель трамвая призвала автомобилистов к осторожности на дорогах: у трамвая рельсы и вес 20 тонн

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В казанских пабликах появилось сообщение, якобы от водителя-стажера трамвая. В нем анонимная работница «Метроэлектротранса» призвала автомобилистов аккуратнее относиться к правилам ПДД.

«Не нужно выскакивают перед носом трамвая и поворачивать создавая помехи всем участникам движения», — написала автор, подчеркивая невозможность быстро остановить «20т тушу» (орфография и пунктуация сохранены).

Отдельно она обратила внимание водителей на то, что виновнику ДТП придется оплачивать простой трамваев.

«Мы не хотим сидеть в тюрьме из-за вашей тупости! Вы по сравнению с трамваем — муравей̆!!! И последнее-трамвай, тоже умеет поворачивать и налево, и направо, вся разница в том, что у трамвая рельсы и вес 20 тонн», — заключила автор поста.