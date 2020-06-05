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В Казани для школьников младших и средних классов запустили онлайн-лагерь

01:27, 05.06.2020
В Казани для школьников младших и средних классов запустили онлайн-лагерь
Фото: kzn.ru

В Казани запустили познавательную смену онлайн-лагеря «Нескучные каникулы». Программа рассчитана для школьников младших и средних классов.

Присоединиться к смене можно на электронной платформе Управления образования. Занятия для школьников проводят ежедневно с 9:00 до 15:00 педагоги дополнительного образования. Смена продлится до 30 июня.

В перечень мероприятий входит несколько направлений: здоровье, знания и умения, общение с психологом. Школьникам расскажут о важности сохранения окружающей среды, научат создавать модели роботов, передает мэрия Казани.

В Минцифры Татарстана рассказали, сколько пятерок и двоек получили школьники республики в этом году.

ОбществоОбразованиеТехнологии Татарстан
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