Соболи в парках, сказки Тукая детям и видео с внуками: новые посты глав районов в «Инстаграме» 4 июня

Сегодня глава Альметьевского района Тимур Нагуманов показал подписчикам в «сторис» нового жителя парка «Каскад прудов». Теперь там поселился двухмесячный соболь по имени Майор. Животное родом с Алтая, сообщил Нагуманов.

Руководитель Сармановского района Татарстана Фарит Хуснуллин принял участие в акции «Читаем детям РТ». Его выбор пал на сказку Габдуллы Тукая «Шурале». Глава района прочитал ее на языке оригинала — татарском. Подписчики Хуснуллина в комментариях под постом оставили «эмодзи» в виде аплодисментов, огня и поднятых вверх больших пальцев.

Сегодня глава Дрожжановского района Марат Гафаров провел для жителей прямой эфир, в котором рассказал о новых послаблениях в режиме самоизоляции в Татарстане, а также о коронавирусе.

А руководитель Чистопольского муниципального района Дмитрий Иванов показал обработку полей на агроферме «Чистопольская». В комментариях одна подписчица отметила, что давно не видела такой красоты. «Хвала рукам, что пахнут хлебом!», — написала она.



Глава Новошешминского района Вячеслав Козлов выложил видео со своим внуком. На кадрах видно мальчика, который сидит на лошади. Голос за кадром говорит ему, что еще пара тренировок и он спокойно сможет скакать на ней. Возле мальчика стоит дедушка — Вячеслав Михайлович.