Синоптик рассказал о вероятности повторения рекордной жары 2010 года

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец оценил, насколько возможно повторение ситуации с пожарами, которые были из-за рекордной жары летом 2010 года.

Он исключил повторение такого сценария. По словам Тишковца, это абсолютно некорректная подача информации со стороны отдельных министерств.

Синоптик пояснил, что температуры летом могут превысить средние многолетние значения, но экстремальной жары ждать не стоит.

Также он сообщил, что россияне на следующей неделе могут ощутить возвращение лета.

«В воскресенье 23—28 градусов, а на следующей неделе практически в ежедневном режиме будет в основном солнечная погода, аномально жаркая», — сказал специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

В свою очередь, в Гидрометцентре Татарстана прогнозируют дожди до вторника следующей недели.