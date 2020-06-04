Офисы МФЦ в Татарстане изменят график работы с 12 июня

Офисы МФЦ в Татарстане изменят свой график работы на 3 дня. Это связано с праздником — Днем России, который отмечается 12 июня.

Так, 11 июня центры закончат работу на час раньше. МФЦ Московский», «Южный», «Приволжский», дополнительный офис Приволжского отдела (ул. Кулагина, 1), «Советский», «Дербышинский», «Авиастроительный», «Юдинский» и отдел в ЖК «Салават купере» будут работать с 8:00 до 17:00.

Отделы «Зареченский» и «Ново-Савиновский» будут работать с 8:00 до 19:00.

12, 13 и 14 июня у МФЦ будет нерабочий день, передает мэрия Казани.

Ранее МФЦ Татарстана предупредил о продаже талонов на прием от сторонних лиц.Из-за того, что центры сейчас принимают только по предварительной записи, она расписана на месяц вперед. Этим пользуются некоторые граждане, которые начинают продавать другим места в очереди.

