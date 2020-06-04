Директор «Синтеза» Осмоловский: «О новичках можно будет сказать только в июле»

Директор казанского ватерпольного клуба «Синтез» Максим Осмоловский рассказал о планах по комплектованию команды в нынешнее межсезонье.

По словам функционера, казанцы намерены расстаться с несколькими игроками. Также клуб продолжает работу над усилением состава. Однако имена новичков станут известны лишь в июле. На данный момент с некоторыми из них уже достигнуты предварительные договоренности.

«Будут новички, но точнее о них можно будет сказать только в июле. Пока с некоторыми игроками есть договоренности, но, чтобы ничего не сорвалось, не буду называть их имен. Несколько игроков покинут клуб после истечения их контрактов в августе. Мы попрощаемся с четырьмя или пятью ватерполистами», — сказал Осмоловский.

Накануне стало известно, что «Синтез» возобновит тренировочный процесс с 1 июля. На первом этапе команда займется общей физической подготовкой.

Напомним, чемпионат России по водному поло был завершен досрочно из-за угрозы распространения коронавируса. Казанский «Синтез» был признан чемпионом страны по итогам части проведенного сезона.