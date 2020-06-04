Тур надежды: за сколько туроператоры сейчас продают путевки в лето

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Июнь, июль или август — в зависимости от оптимизма

В условиях закрытия границ туроператоры продолжают продавать туры за рубеж. В зависимости от видения развития ситуации даты, с которых предполагается возобновление полетной программы, отличаются. Знать точного времени возобновления полетов не может никто. Тем не менее, какие-то операторы в поисковых системах на сайте предлагают туры с начала августа (и с октября — в случае «зимних» направлений), а кто-то рассчитывает возобновить полеты уже в июне. Даты эти весьма условны, так что покупка тура на ближайшую перспективу — дело рискованное. Тем не менее, мы решили узнать, по какой цене (и начиная с какой даты) можно купить туры.

К примеру, на сайте туроператора «Пегас туристик» поисковая система еще несколько дней назад вообще не показывала доступных дат. Сейчас можно купить туры с датой вылета с 1 августа и позже сразу по нескольким направлениям. В частности, с 1 августа Pegas, видимо, рассчитывает открыть перелеты в Турцию. Самый дешевый тур в первую неделю вылетов будет стоить 40 тысяч на двоих — в трехзвездочный отель в Коньялты (окраина Анталии) без питания. Первый вылет в Грецию у туроператора состоится 11 августа, 10-дневный тур в двухзвездочный отель с завтраками в Херсониссосе (что на Крите) будет стоить от 76 тысяч на двоих.

Кипр планируется из Москвы, а Европа — со второй недели августа

С того же 11 августа хотят начать и вылеты в Испанию — 10-дневный тур в трехзвездочный отель в Калелье (в провинции Барселона) на «полупансионе» стоит от 113 тысяч на двоих. Кипр открывается, как и Турция, с 1 августа — 7 ночей в Ларнаке без питания будет стоить от 86 тысяч — тур, правда, будет с пересадкой в Москве. Первые вылеты в ОАЭ и Индию, судя по поисковику билетов, предполагаются 30 октября, цены — от 62 тысяч за неделю и 88 тысяч за 10 ночей, соответственно.

Туры в Турцию с вылетом с 1 августа предлагает и Anex Tour. Цены за семь ночей на полупансионе в Манавгате (около 70 километров от Анталии) начинаются от 44 тысяч. Греция с вылетом из Казани у туроператора начинается раньше, чем у «Пегаса» — с 7 августа. Самая низкая цена на 11 дней без питания на Крите — 79 тысяч рублей. Полетная программа (но из Москвы) открывается с 1 августа, цены на семидневный тур в отель без питания неподалеку от Ларнаки стоит от 63 тысяч.

С 17 октября туроператор планирует начать полеты из Казани во Вьетнам — туры на 13 ночей стартуют со 108 тысяч, а с 29 октября надеются открыть и Индию — от 85 тысяч за 11 ночей с завтраками в Северном Гоа. Рейсы в Таиланд у туроператора стартуют со 2 ноября, стоимость — от 101 тысячи на двоих на 13 ночей в Пхукете.

«Библио-Глобус» рассчитывает на середину июня, а TEZ TOUR — не раньше, чем на 10 июля

Еще более оптимистичным выглядит сайт «Библио-глобуса». Тут самая ранняя дата, на которую предлагается купить туры в Турцию — 17 июня. В этот день туроператор предполагает рейс из Казани в Анталию авиакомпании «Россия». Минимальная стоимость тура при этом составит около 51 тысячи за 7 ночей. Кроме того, туроператор продает туры с вылетом от 16 июня в Кипр (предполагается, что полетит та же авиакомпания «Россия») — с прямым перелетом из Казани в Ларнаку по цене примерно от 60 тысяч. С 19 июня можно купить туры в Прагу, рейс SmartWings, общая стоимость тура — от 59 тысяч рублей. ОАЭ на сайте туроператора предлагается с 14 октября прямым рейсом FlyDubai от 81 тысячи

На сайте двух других крупных российских туроператоров туры можно найти даже с завтрашней датой вылетой. У Coral Travel, в частности, поисковая система предлагает купить туры в турецкую Анталию уже с вылетом с 5 июня. Стоимость туров на 8 ночей начинается от 73 тысяч рублей. Похожая ситуация и у TEZ TOUR: поисковая система предлагает купить туры с датой вылета в ближайшие дни. Но едва ли такие вылеты действительно состоятся — вероятнее всего, речь идет о технической ошибке, и купить такой тур не выйдет. Как сообщает TourDom.ru, TEZ TOUR уведомил розничных партнеров о продлении на 10 дней срока отмены своих полетных программ на зарубежные направления. Ранее пауза была взята до 30 июня, теперь — до 10 июля. Заявки по выездным направлением на даты до 10 июля будут относиться к категории «Вынужденная аннуляция».

Максим Матвеев