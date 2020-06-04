Власти Казани увеличили финансирование программы контроля благоустройства до 144 млн рублей

Исполком Казани внес изменения в программу муниципального контроля в сфере благоустройства. Ее финансирование выросло на 9,5 млн рублей, до 144,8 млн рублей.

Больше всего прибавились расходы за 2019 год. Эта статья выросла с 45 до 53,5 млн рублей.

Отмечается, что программа финансируется за счет бюджета Казани. Объемы же выделяемых на нее денег, указанные в документе, носят прогнозный характер и могут корректироваться.

Целью же программы назван контроль за исполнением муниципальных правовых актов при благоустройстве.