Аптеки из Татарстана обратились за разрешением на дистанционную торговлю лекарствами

За разрешением на дистанционную торговлю лекарствами в Росздравнадзор обратились 50 аптек, в том числе аптечные организации из Татарстана. 20 аптек уже получили разрешение. Об этом сообщается на сайте Росздравнадзора.

С 24 мая Росздравнадзор приступил к реализации постановления правительства России о дистанционной торговле лекарствами. Ее могут осуществлять аптеки, которые имеют лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, не менее 10 точек продаж, склад для хранения сформированных заказов, сайт в интернете, собственную курьерскую службу и возможность для проведения электронных платежей.

При этом запрещена дистанционная торговля препаратами, которые отпускаются по рецепту, наркотическими и психотропными препаратами, а также спиртосодержащими лекарствами с объемной долей этилового спирта свыше 25%.