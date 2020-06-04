Некоторым клубам РПЛ могут не разрешить играть со зрителями

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что некоторым клубам РПЛ могут не разрешить играть в присутствии болельщиков.

«Дело в том, что в каждом регионе своя ситуация. Кому-то все-таки разрешат играть со зрителями, кому-то могут не разрешить. Дай бог, конечно, чтобы все со зрителями играли. Но решение же мы должны получить не только от федеральных властей, но и от местных. В зависимости от ситуации в регионе», — заявил Газизов.

Напомним, РФС объявил о возобновлении сезона РПЛ начиная с 21 июня. Свой первый матч после длительного перерыва уфимцы проведут дома против «Тамбова». Ожидается, что игра состоится 21 июня в 15.00 по мск.

Ранее Роспотребнадзор разрешил проведение матчей РПЛ со зрителями. На стадионы дозволено допускать лишь 10% от вместимости стадиона.