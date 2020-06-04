Глава района Удмуртии обвинил ТЭМПО в росте числа заболевших коронавирусом

Фото: из соцсетей

Администрация Алнашского района Удмуртии попросила руководство компании «ТЭМПО» из Набережных Челнов предоставить отпуск для работников предприятия, которые проживают в районе. Об этом сообщили на сайте администрации.

«Все мы видим, что в Алнашском районе опять идет рост числа заболевших. И мы знаем, что в подавляющем большинстве все случаи завозные — от алнашцев, работающих на предприятиях в Республике Татарстан. Последние инфицированные работают в АО «ХК ТЭМПО» г. Набережные Челны. В целом на этом предприятии работает около 200 алнашцев. Руководитель предприятия согласился с нашим предложением и направил этих работников в отпуск на 2 недели до 15 июня. К сожалению, экономическая ситуация не позволяет на эти дни сохранить им заработную плату, но рабочие места сохранены»,— говорится в обращении главы района Алексея Семенова.

Он добавил, что как глава района несет ответственность за здоровье жителей, поэтому принял такое вынужденное решение.

27 мая глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что заразился коронавирусом.