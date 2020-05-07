Власти Татарстана напомнили список полезных горячих линий в условиях распространения COVID-19
Пресс-служба бизнес-омбусмена Татарстана напомнила список полезных «горячих линий» в условиях распространения нового коронавируса:
- 8-800-222-59-00 (Минздрав РТ, оперштаб РТ) — если человек приехал из-за границы, подозревает у себя коронавирус или хочет зафиксировать жалобу на нарушения действующих правил;
- 8-843-203-29-08 (бизнес-омбудсмен) — если права и интересы предпринимателя нарушают органы власти или государственные лица;
- 8-843-203-29-08 (Фонд поддержки предпринимательства РТ) — по вопросам займов для ИП;
- 8-843-238-61-04 (Союз «Торгово- промышленная палата РТ») — если необходимо получить заключение о наступлении форс-мажора;
- 8-843-567-36-17 (Минпромторг РТ) — по вопросам грузовых перевозок;
- 8-843-291-90-10 (Минтранс РТ) — если есть вопросы по транспорту и перевозкам;
- 8-843-231-14-10 (Минстрой РТ) — по вопросам, касающимся строительства;
- 8-843-222-91-50 (Минмол РТ) — если есть вопросы, связанные с деятельностью волонтеров;
- 8 800 250 90 33 (Минцифра РТ) — цифровой робот-помощник, который отвечает на вопросы по получению цифровых пропусков и подачи заявления на пособия по безработице;
- 8-843-528-27-40 (Инспекция труда в РТ) — если нарушены трудовые права человека;
- 8-800-222-22-22 (ФНС) — по вопросам налогов и сборов;
- 8-927-441-81-43 (АНО «Центр поддержки самозанятых») — консультации для самозанятых.
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