В Татарстане одобрили четыре проекта на ТОСЭР Зеленодольска, Нижнекамска и Чистополя

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин провел сегодня заседание комиссии по рассмотрению заявок на заключение соглашений об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Нижнекамск», «Зеленодольск» и «Чистополь». В ходе совещания были рассмотрены и приняты четыре проекта.

Так, в Нижнекамске планируется реализовать проект по производству одноразовых медицинских масок. Его представил руководитель проекта ООО «Айрон Индастри Компани» (инициатор проекта) Азар Измайлов. Планируется, что предприятие выйдет на проектную мощность в III квартале 2020 года, покроет потребности Татарстана и будет представлено на других рынках. В компании будут работать 20 человек со средней зарплатой 45 тыс. рублей.

Также на территории промпарка «Нижнекамск» планируется создать производство панельных секций ограждений 3D. Как отметил генеральный директор ООО «Восток Волга Сталь» Валерий Трошин, у этого проекта нет конкурентов в Татарстане, при этом он востребован.

Панельные секции ограждений используются при строительстве, на спортобъектах, в промышленности и сельском хозяйстве. На производстве появятся 32 рабочих места (после выхода на объемы производства), работники будут получать в среднем 42 тыс. рублей.

На ТОСЭР «Зеленодольск» может появиться производство анкерных пластин и креплений для москитных сеток, проект представил комиссии директор ООО «Гринпласт» Антон Трубачев. По его словам, запустить производство планируется уже в III квартале этого года, а выйти на проектную мощность в 2021 году.

Компания займется производством металлических креплений для москитных сеток, а также анкерных пластин для монтажа окон. Стоимость проекта составляет 14,5 млн рублей. Резидент создаст 21 рабочее место. Средний размер заработной платы — 37,2 тысячи рублей, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе главы Зеленодольского района РТ подробности проекта.

Помимо этого, в ТОСЭР «Чистополь» ООО «ТатТелеМед» реализует проект по производству мобильных флюорографических телемедицинских комплексов с искусственным медицинским интеллектом.

Как рассказал генеральный директор АО «Радиокомпания «Вектор» Виктор Классен, мобильный медицинский комплекс будет представлять собой многосекционный кузов на базе автомобиля КАМАЗ. Система позволит оказывать медицинские услуги населению в труднодоступных, удаленных населенных пунктах.

Выход производства на проектную мощность запланирован в 2026 году, на предприятии создадут 75 рабочих мест, сообщает пресс-служба президента РТ.

На этой неделе в Татарстане завершились строительные работы в промышленном парке «Тюлячи». Сейчас на территории площадки работают девять резидентов, создано 310 рабочих мест.

