Завтра в Ново-Савиновском районе Казани на сутки отключат воду

Завтра, 4 июня, в Ново-Савиновском районе Казани почти на сутки отключат воду.

Это затронет следующие дома:

ул.Абсалямова, 9 (детский сад №12),

ул.Бондаренко, 28, 30,

ул.Сибгата Хакима, 3, 4 (Центр семьи «Казань»), 5, 5а, 7,

ул.Чистопольская, 12, 14.

Уточняется, что воды не будет с 9:00 4 июня до 6:00 5 июня. Временные неудобства связаны с проведением работ по подключению водопроводов, передает мэрия Казани.

МУП «Водоканал» просит жителей заранее запастись водой. Автоцистерны будут размещаться согласно поступающим заявкам, обращаться по телефону +7(843)231-62-60.

Мэрия Казани опубликовала график отключения горячей воды в городе. Ознакомиться со списком домов можно здесь.

