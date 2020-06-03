Во «ВКонтакте» пройдет прямой эфир второго в истории шахматного матча «Космос — Земля»

Фото: пресс-служба «ВКонтакте»

В социальной сети «ВКонтакте» пройдет прямой эфир шахматной партии, в которой космонавты с МКС сыграют с представителем Земли.

Игра состоится 9 июня — спустя ровно 50 лет после первого матча «Космос — Земля». Эфир стартует в 11.45, сообщает пресс-служба «ВКонтакте».

На стороне «Космоса» сыграют космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, на стороне «Земли» — чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин.

Первая партия «Космос — Земля» прошла в 1970 году и продолжалась около 6 часов и завершилась ничьей. Соперники держали связь по радио и делали ходы, пока корабль был над территорией СССР.