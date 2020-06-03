«Уфа» раздаст бесплатные маски с символикой клуба и разыграет 150 билетов на матч с «Тамбовом»

Перед матчем 23 тура РПЛ между «Уфой» и «Тамбовом» болельщикам будут раздавать бесплатные маски с символикой уфимского клуба. Об этом рассказал генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

«Все болельщики, которые придут на матч, получат бесплатные маски с символикой «Уфы». Будем придерживаться медицинского регламента в отношении всех участников матча, а также зрителей, стюардов. Может, мы какие-то шумовые эффекты сделаем, чтобы была живая картина», — сказал Газизов.

По словам гендиректора, в случае если в Башкирии разрешат допуск болельщиков на стадионы, то первыми на стадион попадут владельцы абонементов. При этом в клубе рассчитывают разыграть 100—150 билетов среди простых фанатов, чтобы подогреть интерес к футболу.

«Мы обзваниваем людей, которые имеют абонементы, спрашиваем, могут ли они пойти на матч или нет. Потом мы еще должны получить разрешение местных властей на посещение болельщиками, и надеюсь, что на следующей неделе все будет решено. У нас вся квота уже распределена, но мы хотим еще 100—150 билетов разыграть, чтобы был интерес к матчу», — сказал Газизов.

Напомним, РФС объявил о возобновлении сезона РПЛ начиная с 21 июня. Свой первый матч после длительного перерыва уфимцы проведут дома против «Тамбова». Ожидается, что игра состоится 21 июня в 15.00 по мск.

Ранее Роспотребнадзор разрешил проведение матчей РПЛ со зрителями. На стадионы дозволено допускать лишь 10% от вместимости стадиона. Арена «Нефтяник» в Уфе вмещает 15,1 тыс. зрителей.