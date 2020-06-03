Минниханов: секретариат рабочей группы Госсовета РФ по строительству выполнил все поручения

В среду, 3 июня, президент Татарстана Рустам Минниханов провел заседание рабочей группы Госсовета РФ по строительству, которую он возглавляет. Глава республики подчеркнул, что все задачи, поставленные перед секретариатом рабочей группы, выполнены.

Он также отметил, что в Минстрой РФ направлено обращение о необходимости рассмотреть возможность изменения методики расчета двух показателей: уровень доступности жилья и количества семей, улучшивших жилищные условия, передает пресс-служба президента РТ.

Кроме того, президент Татарстана обратил внимание членов группы на необходимость обеспечить новое жилье инженерной инфраструктурой, поскольку в стране высокий показатель ввода жилья.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе заседания отметил, правительство страны внесло 173 мероприятия, касающегося строительной отрасли, в план оживления российской экономики.

Напомним, накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил Владимиру Путин план по восстановлению экономики, который рассчитан на три этапа и включает в себя 500 мероприятий.