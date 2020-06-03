Эксперт рассказал об отсутствии аварий на заводах по термическому обезвреживанию отходов

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Советник гендиректора «РТ-Инвест» Константин Диесперов рассказал, что аварий на заводах по термическому обезвреживанию отходов не было.



«Я не могу вспомнить ни одной аварии на уровне ЧС. Были вопросы, связанные с заводами старого поколения (до 2000 года были иные стандарты) и старыми технологиями. Но сейчас отрасль сложилась, она устойчива. Главное — соблюдать все стандарты качества», — сказал он.

Власти Зеленодольского муниципального района выдали разрешение на строительство завода по термическому обезвреживанию отходов. Подрядчиком строительства завода по термическому обезвреживанию отходов в Татарстане станет «Татнефтепроводстрой». Стоимость строительства составляет 25 млрд рублей.