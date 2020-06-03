В Татарстане определили генподрядчика строительства завода по термическому обезвреживанию отходов
Подрядчиком строительства завода по термическому обезвреживанию отходов в Татарстане станет «Татнефтепроводстрой». Стоимость строительства составляет 25 млрд рублей.
Как сообщили в компании «РТ-Инвест», активисты, выступающие против строительства завода, уже два раза могли получить проектную документацию, но отказывались ее забирать под разными предлогами.
Строительные работы уже начались. К ним приступили после получения положительного заключения независимых компаний LGA и Muller-BBM.
Так, в заключении Muller-BBM говорится, что первые результаты экспертизы показывают отсутствие доказательств того, что работа завода может спровоцировать вредное воздействие на окружающую среду или вызвать значительные неудобства для жителей микрорайона.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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