В Татарстане определили генподрядчика строительства завода по термическому обезвреживанию отходов

Подрядчиком строительства завода по термическому обезвреживанию отходов в Татарстане станет «Татнефтепроводстрой». Стоимость строительства составляет 25 млрд рублей.

Как сообщили в компании «РТ-Инвест», активисты, выступающие против строительства завода, уже два раза могли получить проектную документацию, но отказывались ее забирать под разными предлогами.

Строительные работы уже начались. К ним приступили после получения положительного заключения независимых компаний LGA и Muller-BBM.

Так, в заключении Muller-BBM говорится, что первые результаты экспертизы показывают отсутствие доказательств того, что работа завода может спровоцировать вредное воздействие на окружающую среду или вызвать значительные неудобства для жителей микрорайона.