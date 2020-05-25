Минэкологии Татарстана опубликовало результаты экспертизы проекта МСЗ под Казанью

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана опубликовало результаты предварительной международной экологической экспертизы завода по термическому обезвреживанию ТКО в Татарстане. Ее проводили немецкие компании LGA и Muller-BBM.

Так, в заключении Muller-BBM говорится, что первые результаты экспертизы «показывают отсутствие доказательств того, что работа завода по термическому обезвреживанию отходов в Зеленодольском районе/Республике Татарстан превышает Российские стандарты качества окружающей среды и может спровоцировать вредное воздействие на окружающую среду или другие опасности, вызвать существенные недостатки и значительные неудобства для широкой общественности и жителей микрорайона».

Напомним, Татарстан получил от этих компаний два независимых заключения, подтверждающих безопасность строительства и эксплуатации завода в Зеленодольском районе.

«LGA на основании Европейских стандартов и требований заключила, что при выбранной технологии завода и соблюдении норм строительства и эксплуатации выбросы не будут превышать допустимые нормы Евросоюза. Экспертиза Müller-BBM подтвердила, что работа завода в Зеленодольском районе «соответствует российским стандартам качества окружающей среды, не может спровоцировать вредное воздействие на окружающую среду или возникновение других опасностей и не может причинить значительный ущерб и вызвать заслуживающие внимания неудобства для общественности в целом и жителей по соседству», — сказал глава Минэкологии РТ Александр Шадриков.