В Татарстане отменили решение не взявшей самоотвод судьи

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Верховный суд РТ отправил на пересмотр решение Алькеевского райсуда по административному налоговому иску на 60,6 тыс. рублей в связи с нарушением принципа непредвзятости и беспристрастности.



В апелляции установлено: служительница Фемиды за год успела вынести три постановления по данному налоговому спору, но в разных судах. 19 апреля 2019 года она в качестве мирового судьи подписала судебный приказ о взыскании с автовладелицы неуплаченного за 2017 год транспортного налога. В мае 2019-го сама же отменила этот приказ ввиду поступивших возражений ответчицы. А в октябре того же года удовлетворила те же претензии налоговиков уже в должности федерального судьи Алькеевского райсуда Татарстана.

Этот пример включили в обзор судебной практики президиума ВС РТ с напоминанием, что в ряде случаев судья должен рассматривать вопрос об отводе либо самоотводе даже в отсутствие таких заявлений со стороны участников процесса.

Также Верховный суд РТ разобрал ошибки нижестоящих судов при вынесении оправдательного приговора скрытными присяжными в Азнакаево и взыскании убытков с ПАО «Сбербанк» в Казани.

Подробности — в материале «Реального времени».