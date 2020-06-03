В Арске стартовал процесс по делу свата экс-главы Балтасей

В уголовном деле о хищениях на 140 млн рублей и фальсификации доказательств Фемиды начал разбираться Арский райсуд. После оглашения обвинения сват бывшего главы Балтасей Рафаэль Габдрахманов заявил — вину признает частично, лишь в части представления липовых документов в суды.



Накануне суд успел допросить семерых свидетелей обвинения. В том числе работников бывшей «Балтасинской сельхозтехники». Как сообщают источники «Реального времени», люди подтвердили, что Габдрахманова в директоры «БСХТ» навязала районная власть и что имущество передового предприятия, в том числе из госфонда, ушло за бесценок и без торгов личной фирме Габдрахманова, а позже путем подделки документов и их легализации через Балтасинский суд и арбитраж РТ оказалось в его личной собственности.

А вот бывший конкурсный управляющий «БСХТ» Ринат Ибрагимов вчера на суде отказался от своих показаний на предварительном следствии — в той части, которая бросала тень на действия бывшего главу Балтасинского района Марата Зарипова и его подсудимого родственника (младший сын Рафаэля Габдрахманова женат на дочке Зарипова).

На суде Ибрагимов настаивал, что процедура конкурсного производства в отношении «БСХТ» велась с соблюдением всех законов, тогда как ранее в Следкоме на четырех допросах он рассказывал об административном давлении с вызовом на ковер к главе и силовикам и требовании «не мешать работать Габдрахманову» и о том, что тот же административный ресурс стал помехой в проведении конкурентных торгов.

Сам бывший глава Балтасинского района судом пока не допрашивался. Процесс отложен на 19 июня. Гособвинение на нем поддерживают руководители прокуратуры Балтасинского района.

Напомним, старт расследованию дела положило объявление «собственника Рафаэля» в Сети о продаже объектов бывшей «БСХТ» за 100 млн рублей.