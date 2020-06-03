Большинство российских вузов не будут поднимать цены на обучение в новом учебном году

Большинство российских вузов приняли решение не повышать стоимость обучения в новом учебном году.

Цена обучения зафиксирована в большинстве вузов на уровне 2019 года, рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в интервью программе «Право на справедливость» на Первом канале.

Ранее СМИ выяснили, что в Татарстане находятся самый дорогой и самый дешевый университеты в России. Самым дорогим вузом стал Университет Иннополис, где обучение может стоить 1,2 млн рублей в год. Меньше всего, 20 тыс. рублей в год, обучение стоит в Российском исламском институте в Казани.



Год назад эти же университеты стали самым дорогим и самым дешевым по стоимости обучения из высших учебных заведений в России соответственно.

