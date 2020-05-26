В Татарстане находятся самый дорогой и самый дешевый университеты в России — как и год назад

В Татарстане находятся самый дорогой и самый дешевый университеты в России. О этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственный ежегодный проект «Вузы России: навигатор абитуриента».

В этом году он вышел в десятый раз. Так, самым дорогим вузом стал Университет Иннополис, где обучение может стоить 1,2 млн рублей в год. Меньше всего, 20 тыс. рублей в год, обучение стоит в Российском исламском институте в Казани.



Напомним, год назад Университет Иннополис и Российский исламский институт в Татарстане также стали самым дорогим и самым дешевым по стоимости обучения из высших учебных заведений в России соответственно. В Иннополисе по направлению «Информатика и вычислительная техника» обучение обошлось бы в 1,2 млн рублей в год, а в исламском институте по направлению «Лингвистика» — от 12 тыс. рублей в год.