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В Татарстане находятся самый дорогой и самый дешевый университеты в России — как и год назад

09:36, 26.05.2020 1
В Татарстане находятся самый дорогой и самый дешевый университеты в России — как и год назад
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане находятся самый дорогой и самый дешевый университеты в России. О этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственный ежегодный проект «Вузы России: навигатор абитуриента».

В этом году он вышел в десятый раз. Так, самым дорогим вузом стал Университет Иннополис, где обучение может стоить 1,2 млн рублей в год. Меньше всего, 20 тыс. рублей в год, обучение стоит в Российском исламском институте в Казани.

Напомним, год назад Университет Иннополис и Российский исламский институт в Татарстане также стали самым дорогим и самым дешевым по стоимости обучения из высших учебных заведений в России соответственно. В Иннополисе по направлению «Информатика и вычислительная техника» обучение обошлось бы в 1,2 млн рублей в год, а в исламском институте по направлению «Лингвистика» — от 12 тыс. рублей в год.

ОбществоОбразование Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:30
    Университ "Иннополис" стоит как Гарвард и Оксфорд?
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