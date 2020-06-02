Депутаты Башкирии отчитались о доходах

Самыми богатыми депутатами Госсобрания — Курултая Башкирии за 2019 год стали индивидуальный предприниматель, владелец организации «Ойл сервис» Ахмет Ишмухаметов, совладелец девелоперской группы ПСК-6 Олег Филиппов и президент ГК «Аструм» сын первого вице-премьера Башкирии Денис Назаров, следует из деклараций, опубликованных на сайте парламента.

В прошлом году Ишмухаметов заработал 257 млн рублей. Он владеет 13 земельными участками, домом, двумя квартирами и 10 нежилыми помещениями, пятью гаражами и машиноместами на парковках, Range Rover и прицепом МЗСА-81711. За год в его декларации об имуществе появилось новое нежилое помещение площадью 669,7 кв. м и два машиноместа площадью 16,4 и 12,9 кв. м.

Доход Олега Филиппова в прошлом году составил 149,2 млн рублей. Ему принадлежат два участка площадью 2,56 тыс. кв. м, дом на 114 кв. м, четыре квартиры площадью 130, 65, 63, 62 кв. м, 19 объектов недвижимости общей площадью более 2 тыс. кв. м и прицеп МЗСА. Его жена заработала в 2019 году более 1 млн рублей, владеет двумя участками, домом, квартирой, объектами недвижимости площадью 376 кв. м и Lexus RX-350.

Сын первого вице-премьера Башкирии Андрея Назарова Денис заработал 115 млн рублей. Ему принадлежат доли в семи участках общей площадью около 15 тыс. кв. м, доля в квартире площадью 176 кв. м, доли в другой недвижимости общей площадью около 20 тыс. кв. м, Bentley Continental GT V8 и Mercedes-Benz Viano CDI2. Его жене принадлежит часть той же квартиры и еще один Porsche Cayenne GT. За год она заработала 1,17 млн рублей.

Самый низкий доход задекларировал Антон Матренин. За 2019 год он заработал всего 187 тысяч рублей. Ему принадлежит лишь одна квартира. Матренин является директором производственной компании «Эспада».

Председатель Госсобрания Константин Толкачев заработал за прошлый год 6,5 млн рублей.

Президент России Владимир Путин в апреле подписал указ, который позволяет чиновникам отчитаться о доходах позже, чем этого требовало законодательство до 2020 года. Причиной послужила пандемия коронавируса. Теперь чиновники и депутаты могут не публиковать сведения о доходах до 1 августа 2020 года.

Отметим, что по закону высокопоставленные госслужащие должны сдавать декларации ежегодно до 1 апреля.

