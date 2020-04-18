Путин продлил чиновникам возможность отчитаться о доходах
Президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет чиновникам отчитаться о доходах позже, чем этого требовало законодательство до 2020 года. Причиной послужила пандемия коронавируса.
В документе так и говорится: меры вводятся из-за мероприятий предпринимаемых для предотвращения распространения коронавирусной инфекций (COVID-19).
Теперь чиновники и депутаты могут не публиковать сведения о доходах до 1 августа 2020 года.
По закону, высокопоставленные госслужащие должны сдавать декларации ежегодно до 1 апреля.ОбществоВласть
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